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Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП: есть пострадавшие

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Эрзинджан, Суббота 05 августа 2023 16:52
Кортеж экс-кандидата в президенты Турции попал в ДТП: есть пострадавшие Фото: Кемаль Кылычдароглу (Gett yImages)
Автор: Наталья Юрченко

Кортеж бывшего кандидата в президенты Турции Кемаля Кылычдароглу попал в ДТП 5 августа. В результате аварии есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gazete Pencere.

Авария произошла в регионе Эрзинджан. Известно, что в ДТП попали семь машин и микроавтобус с журналистами.

По данным турецких СМИ, пострадали четыре человека, из них двое журналистов. Пострадал ли сам Кылычдароглу - пока неизвестно.

Справка. Кемаль Кылычдароглу являлся кандидатом на пост президента Турции от объединенной оппозиции. Однако Кылычдароглу так и не одержал победу. Его соперник действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган обогнал оппонента всего на 4%.

Напомним, 30 июля в Турции столкнулись туристический микроавтобус и грузовик. В результате аварии погиб водитель и гид - гражданка Украины.

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