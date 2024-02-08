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Неизвестные расстреляли авто заместителя мэра Никополя. Он погиб (фото)

Фото: неизвестные расстреляли авто заместителя мэра Никополя 8 февраля (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Никополя 8 февраля. Чиновник погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники и Днепропетровскую облпрокуратуру.

Как стало известно РБК-Украина из собственных источников, речь идет про заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева.

По данным следствия, 8 февраля на одной из улиц г. Никополь неизвестные из неустановленного огнестрельного оружия расстреляли автомобиль, в котором находился заместитель городского головы.

"В результате обстрела мужчина погиб на месте", - констатируют в прокуратуре.

 

Фото с места расстрела машины заммэра Никополя 8 февраля (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

Обстрелы Никополя

Никополь - город в Днепропетровской области, который расположен на берегу Днепра. В настоящее время город находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега Днепра, нанося удары с временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Войска РФ обстреливают Никополь с временно оккупированного Энергодара Запорожской области (google.com)

К примеру, российские войска обстреляли спасателей, приехавших тушить пожар в Никополе Днепропетровской области после очередного обстрела 13 октября прошлого года. Тогда были ранены двое пожарных. Также во время удара по гимназии в Никополе 11 октября 2023 года погибли четыре человека.

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