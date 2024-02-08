Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя. Він загинув (фото)

Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, йдеться про заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова.

За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.



"Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці", - констатують у прокуратуру.

Фото з місця розстрілу машини заступника мера Нікополя 8 лютого (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, яке розташоване на березі Дніпра. Наразі місто знаходиться під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра, завдаючи ударів з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Війська РФ обстрілюють Нікополь із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області (google.com)

Наприклад, російські війська обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу 13 жовтня минулого року. Тоді були поранено двох пожежників. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня 2023 року загинули четверо людей.