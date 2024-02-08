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Невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя. Він загинув (фото)

Фото: невідомі розстріляли авто заступника мера Нікополя 8 лютого (t.me/dnipr_gp_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя 8 лютого. Посадовець загинув на місці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та Дніпропетровську облпрокуратуру.

Як стало відомо РБК-Україна з власних джерел, йдеться про заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова.

За даними слідства, 8 лютого на одній із вулиць м. Нікополь невідомі особи із невстановленої вогнепальної зброї розстріляли автомобіль, в якому перебував заступник міського голови.
 
"Внаслідок обстрілу чоловік загинув на місці", - констатують у прокуратуру.

 

Фото з місця розстрілу машини заступника мера Нікополя 8 лютого (t.me/dnipr_gp_gov_ua)

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 КК України).

Обстріли Нікополя

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, яке розташоване на березі Дніпра. Наразі місто знаходиться під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега Дніпра, завдаючи ударів з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Війська РФ обстрілюють Нікополь із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області (google.com)

Наприклад, російські війська обстріляли рятувальників, які приїхали гасити пожежу у Нікополі Дніпропетровської області після чергового обстрілу 13 жовтня минулого року. Тоді були поранено двох пожежників. Також під час удару по гімназії в Нікополі 11 жовтня 2023 року загинули четверо людей.

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