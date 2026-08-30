Неизвестные принесли траурные венки в оборонные компании ЕС, в Литве заподозрили РФ, - Delfi

Траурные венки с фотографиями руководителей появились почти одновременно у офисов оборонных компаний в Литве и Чехии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
В соцсетях распространились снятые в Вильнюсе кадры, на которых видны несколько траурных венков у здания компании RSI Europe, производящей беспилотные системы.
Рядом разместили фотографию руководителя компании Томаша Милашаускаса с черной траурной лентой. Сам Милашаускас жив и здоров, а случившееся он назвал попыткой запугивания.
"Мы не боимся. Это нормальное устрашение, провокация, привычные способы работы россиян. Наша реакция абсолютно нормальная - мы продолжаем работать, не реагируем и не отвлекаемся, потому что их цель - отвлечь наше внимание", - заявил глава RSI Europe в разговоре с LNK Žinios.
По его словам, с такой провокацией компания столкнулась впервые, хотя попытки навредить ей фиксировались и раньше, в том числе кибератаки.
Почти одновременно траурные венки появились у офиса оборонной компании CSG в Чехии – рядом положили фотографию одного из ее руководителей Давида Чура.
RSI Europe поставляет Украине FPV-дроны и системы дистанционного подрыва, а CSG производит боеприпасы и военную технику. Правоохранители выясняют, связаны ли инциденты в Литве и Чехии.
Полиция оперативно отреагировала на инцидент и задержала одного подозреваемого, начав досудебное расследование. По информации источников LNK, задержанный является гражданином Украины, а для доставки венков его мог нанять гражданин Беларуси.
Руководитель Национального центра кризисного управления Вильмантас Виткаускас связал задержание с усиленным мониторингом оборонных предприятий. Глава комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас предположил, что подобные провокации могут повторяться.
"Такие случаи могут участиться, и они уже участились. Это, пожалуй, только начало", – заявил он.
Фото и видео с венками быстро распространились по соцсетям и Telegram-каналам.
Литовские представители связывают такое информационное сопровождение с методами российских спецслужб. В публикациях повторяются утверждения, что НАТО ведет войну против России руками Украины, а европейские компании, которые помогают Киеву, обвиняют в наживе на войне.
Напомним, президент Литвы Гитанас Науседа ранее предупреждал о подготовке Россией локальных операций против объектов в странах Балтии.
В целом в Европе фиксируют рост количества диверсий, поджогов и провокаций, связываемых с российскими спецслужбами .