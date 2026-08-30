Неизвестные принесли траурные венки в оборонные компании ЕС, в Литве заподозрили РФ, - Delfi

В соцсетях распространились снятые в Вильнюсе кадры, на которых видны несколько траурных венков у здания компании RSI Europe, производящей беспилотные системы.

Рядом разместили фотографию руководителя компании Томаша Милашаускаса с черной траурной лентой. Сам Милашаускас жив и здоров, а случившееся он назвал попыткой запугивания.

"Мы не боимся. Это нормальное устрашение, провокация, привычные способы работы россиян. Наша реакция абсолютно нормальная - мы продолжаем работать, не реагируем и не отвлекаемся, потому что их цель - отвлечь наше внимание", - заявил глава RSI Europe в разговоре с LNK Žinios.

По его словам, с такой провокацией компания столкнулась впервые, хотя попытки навредить ей фиксировались и раньше, в том числе кибератаки.

Похожий инцидент в Чехии

Почти одновременно траурные венки появились у офиса оборонной компании CSG в Чехии – рядом положили фотографию одного из ее руководителей Давида Чура.

RSI Europe поставляет Украине FPV-дроны и системы дистанционного подрыва, а CSG производит боеприпасы и военную технику. Правоохранители выясняют, связаны ли инциденты в Литве и Чехии.

Фото: Провокация возле оборонных фирм (LNK žinių stopkadras)

Задержание подозреваемого

Полиция оперативно отреагировала на инцидент и задержала одного подозреваемого, начав досудебное расследование. По информации источников LNK, задержанный является гражданином Украины, а для доставки венков его мог нанять гражданин Беларуси.

Руководитель Национального центра кризисного управления Вильмантас Виткаускас связал задержание с усиленным мониторингом оборонных предприятий. Глава комитета Сейма по иностранным делам Ремигиюс Мотузас предположил, что подобные провокации могут повторяться.

"Такие случаи могут участиться, и они уже участились. Это, пожалуй, только начало", – заявил он.

Фото и видео с венками быстро распространились по соцсетям и Telegram-каналам.

Литовские представители связывают такое информационное сопровождение с методами российских спецслужб. В публикациях повторяются утверждения, что НАТО ведет войну против России руками Украины, а европейские компании, которые помогают Киеву, обвиняют в наживе на войне.