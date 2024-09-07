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Неизвестные пытались проникнуть на объект Минобороны: военные Киевского ТЦК остановили их

Суббота 07 сентября 2024 16:20
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Неизвестные пытались проникнуть на объект Минобороны: военные Киевского ТЦК остановили их Фото: военные остановили неизвестных (facebook.com/ternopil.vk)
Автор: Эдуард Ткач

В пятницу, 6 сентября, на сборном пункте Киевского МТЦК и СП неизвестные попытались проникнуть на объект Минобороны Украины. Военным удалось остановить их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Киевского городского ТЦК и СП в Facebook.

В частности, утром в этот день на сборном пункте Киевского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки неизвестные попытались незаконно проникнуть на территорию объекта Министерства обороны Украины, который находится под охраной.

Кроме того, те же лица пытались препятствовать выезду военной автомобильной техники с территории сборного пункта.

Военнослужащие Киевского МТЦК и СП, действуя в пределах своих обязанностей, остановили неизвестных, пытавшихся незаконно попасть на охраняемый военный объект. Используя физическое влияние в пределах своих полномочий, они предотвратили возможные серьезные последствия.

"По данному факту назначено служебное расследование", - говорится в сообщении.

В Киевском городском ТЦК и СП подчеркнули, что во время действия правового режима военного положения препятствование действиям подразделений ВСУ может наказываться в соответствии с Уголовным кодексом Украины.

Также Киевский МТЦК и СП обратился к обществу с просьбой не подвергаться провокациям и не распространять не проверенную информацию, поскольку это может играть в пользу противника и становиться основой для вражеской пропаганды.

Напомним, недавно в Волынском областном ТЦК и СП заявили, что будут открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни.

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