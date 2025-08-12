RU

Неизвестные дроны атакуют Татарстан: в Альметьевске объявлена тревога

Фото: Неизвестные дроны атакуют Татарстан (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В небе над Татарстаном зафиксировали четыре беспилотных летательных аппарата. В городах звучала тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

По информации российских СМИ, жители города Альметьевск сообщают о пролете неизвестных беспилотников и сирены воздушной тревоги.

Сейчас в городе сохраняется угроза атаки БПЛА, хотя впоследствии в Альметьевске сигнал тревоги был отменен. Местные также сообщают, что из города выехали пожарные машины с включенными сиренами.

Воздушная тревога звучит также в Казани, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах.

Кроме того, в Удмуртии также объявлено о повышенной опасности из-за возможных атак беспилотников.

По информации, из-за угрозы атаки Росавиация ввела временные ограничения в работе аэропортов Казани и Нижнекамска.

Атака дронов по РФ

Напомним, что в ночь на 2 августа Россия тоже подвергалась атаке неизвестных дронов. В частности, в Липецке, Рязани, Пензе, Самарской области и не только. Сообщалось о пожарах.

Утром глава ЦПД Андрей Коваленко сообщил, что в российский Пензе были атакованы два важных оборонных предприятия. Речь шла о "Радиозаводе" и заводе "Электроприбор".

Кроме того, позже в тот же день в СБУ сообщили, что их дроны прошлой ночью атаковали аэродром "Приморско-Ахтырск" в России. В частности, с этого объекта россияне выпускают "Шахеды" по Украине.

