Неизвестные дроны атаковали Татарстан: на стратегической НПС произошел пожар

Фото: российские работники МЧС (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Неизвестные дроны ночью атаковали российский Татарстан. Под ударом оказалась одна из ключевых нефтеперекачивающих станций "Калейкино" - на ее территории вспыхнул пожар.

НПС "Калейкино", принадлежащая к системе магистральных трубопроводов,  находится в центре нефтедобычи Татарстана - Альметьевске.

В непосредсвенной близости от Альметьевска находятся крупные производственные мощности "Татнефти".

Известно, что после удара дронов на НПС "Калейкино" вспыхнул сильный пожар.

В пабликах пишут, что именно район Альметьевска считается одним из ключевых стартовых узлов "Дружбы". 

Через местные станции (включая инфраструктуру вокруг Калейкино) нефть из Татарстана и соседних регионов поступает в магистраль, которая далее идет через Самарскую область и выходит на западное направление - в сторону Беларуси и далее в страны Восточной и Центральной Европы.

Напомним, ранее украинские Силы Обороны ударили по нефтеперекачивающей станции "Второво" во Владимирской области.

Еще мы сообщали, что украинские военные несколько раз атаковали инфраструктуру нефтепровода "Дружба" на территории РФ. В результате таких ударов поставки российской нефти в Венгрию и Словакию приостанавливались.

