Неизвестные дроны атаковали Саратов: возник пожар в районе НПЗ

Фото: россияне публикуют кадры с пожаром в районе местного НПЗ в Саратове (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ. Россияне пожаловались на взрывы и пожар в областном центре в районе НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным SHOT, этой ночью над Саратовым и Энгельсом прогремела серия взрывов, а именно - около 8. Россияне утверждают, что якобы работала ПВО, а также было видно вспышки в небе.

По словам жителей, после атаки над одним из районов был виден дым. Тем временем параллельно в соцсетях появлялись кадры с пожаром, и как утверждается, огонь зафиксирован в районе НПЗ.

 

Накануне взрывов в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Кроме того, губернатор региона Роман Бусаргин заявил об угрозе атаки дронов. Он предупреждал, что в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.

 

Также отметим, что российские паблики писали о звуках взрывов как минимум в Воронеже и Липецке, однако подробностей пока нет.

Обстрелы России

Напомним, что в ночь на 7 августа под атакой неизвестных дронов оказался Краснодарский край России. Тогда россияне жаловались на атаку НПЗ и воинской части в регионе.

Утром в Генштабе ВСУ официально подтвердили, что Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод. В результате попадания дронов горела технологическая установка по переработке газа и газового конденсата.

Также в Генштабе уточнили, что были атакованы ряд других важных объектов.

