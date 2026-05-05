RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Неизвестные дроны атаковали НПЗ в Ленинградской области: вспыхнул пожар

08:07 05.05.2026 Вт
2 мин
Речь идет о НПЗ "Киришинефтеоргсинтез"
aimg Юлия Маловичко
Фото: сотрудники МЧС России (t.me mchs_official)

Неизвестные дроны атаковали ночью Ленинградскую область, был поражен НПЗ в Киришах, где вспыхнул пожар. Губернатор региона Александр Дрозденко подтвердил обстрел.

"Мониторинговая система NASA Firms фиксирует пожары на НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" в Ленинградской области после ночных атак", - говорится в сообщении мониторингового канала.

Губернатор области Дрозденко подтвердил атаку на промышленную зону в Киришах, как и возгорание. На месте работают сотрудники МЧС РФ.

"Киришинефтеоргсинтез" (КИНЕФ) - один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Занимается переработкой нефти и производством топлива (бензин, дизель, мазут).

Предприятие имеет стратегическое значение для энергетики России и нередко упоминается в новостях, в том числе в контексте атак беспилотников и влияния войны на нефтеперерабатывающую отрасль.

Как известно, атаки на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы напрямую сокращают объемы, которые Россия может продать на внешних рынках. Соответственно уменьшаются поступления в бюджет, который финансирует войну.

К примеру, недавно несколько раз был атакован Туапсинский НПЗ - Силы Обороны Украины подтвердили обстрел. В результате пожаров на территории НПЗ российский бюджет понес потери, а параллельные продолжительные атаки дронов на энергосектор загоняют экономику агрессора в тупик.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская ФедерацияНПЗАтака дронов