Невидимый для тепловизоров и радаров: ГУР рассказало о работе морского дрона Magura V5

"Разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" - пошли ко дну благодаря украинским морским дронам ", – отмечают в ГУР.

Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group-13 на псевдо "Тринадцатый" рассказал, что Magura V5 не выделяет много тепла, поэтому он почти не виден для тепловизионных камер.

"Он – из пластика, поэтому даже радарам трудно его увидеть", – говорит он.

Как отмечает разведчик, охота на военный корабль захватчиков может продолжаться днями. Операторы должны оставаться сосредоточенными все время.

"Самой сложной целью был "Сергей Котов". Group-13 дважды атаковала и повреждала его, но потопить удалось лишь с третьей попытки", - рассказывает "Тринадцатый".

Детали операций и подробности особенностей работы с украинскими морскими дронами доступны здесь.