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Невидимый для тепловизоров и радаров: ГУР рассказало о работе морского дрона Magura V5

Фото: ГУР рассказало об особенностях морского беспилотника Magura V5 (скрин видео)
Автор: Ярослава Борзова

Шесть кораблей Черноморского флота РФ были уничтожены украинским морским дроном Magura V5. Эта эффективность объясняется фактической невидимостью для тепловизоров и радаров в связи с особенностями его конструкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью ГУР.

"Разведывательный корабль "Иван Хурс", десантные суда "Акула" и "Серна", ракетный корабль "Ивановец", большой десантный корабль "Цезарь Куников" и патрульный корабль ЧФ РФ "Сергей Котов" - пошли ко дну благодаря украинским морским дронам ", – отмечают в ГУР.

Командир спецподразделения ГУР МО Украины Group-13 на псевдо "Тринадцатый" рассказал, что Magura V5 не выделяет много тепла, поэтому он почти не виден для тепловизионных камер.

"Он – из пластика, поэтому даже радарам трудно его увидеть", – говорит он.

Как отмечает разведчик, охота на военный корабль захватчиков может продолжаться днями. Операторы должны оставаться сосредоточенными все время.

"Самой сложной целью был "Сергей Котов". Group-13 дважды атаковала и повреждала его, но потопить удалось лишь с третьей попытки", - рассказывает "Тринадцатый".

Детали операций и подробности особенностей работы с украинскими морскими дронами доступны здесь.

 

 

ВСУ уничтожают российские корабли

Напомним, 5 марта подразделение Главного управления разведки Минобороны Украины атаковало российский корабль "Сергей Котов" с помощью надводных дронов.

В результате атаки морскими дронами Magura V5 корабль получил повреждение корма, правого и левого бортов. Источники РБК-Украина сообщали, что на борту корабля во время удара находился вертолет. Вероятно, это был Ка-27.

Это уже далеко не первая потеря русского флота в Черном море. Как заявлял спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, на фоне потерь россияне держат в портах Крым минимум военных кораблей. Там базируются только суда, которые оккупанты считают не столь ценными.

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Черноморский флотГУР