Две страны готовятся развернуть войска в Саудовской Аравии из-за атаки хуситов

Турция и Пакистан помогут Саудовской Аравии отразить нападения боевиков-хуситов. Они пообещали немедленно развернуть войска в Королевстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Турция и Пакистан помогут

5 октября Саудовская Аравия, Турция и Пакистан договорились активировать коллективное сдерживание против нападений, направленных против Королевства.

Страны немедленно перейдут к выполнению своих общих оборонных обязательств, включающих подготовку к быстрому развертыванию согласованных сил и военных возможностей в Саудовской Аравии.

Решение было объявлено в совместном заявлении после экстренного заседания Стратегического политического и оборонного комитета Альянса обороны Мекки в Эр-Рияде.

Мероприятия будут осуществляться в соответствии с согласованными договоренностями и в соответствии с национальным законодательством трех стран с целью:

укрепления военной готовности,

интеграции,

коллективной способности противостоять угрозам

Три страны подчеркнули, что безопасность каждого члена является "неотъемлемой частью" их коллективной безопасности.

Министр обороны Саудовской Аравии принц Халид бин Салман заявил после встречи, что три страны "однозначно" противостоят нападениям, направленным против Саудовской Аравии и исламских святынь.

На заседании комитета также был назначен первым генеральным секретарем альянса на трехлетний срок отставной пакистанский генерал-лейтенант Науман Махмуд.

Хуситы наступают

Три страны решительно осудили попытки нападений на Мекку и Медину, а также продолжение нападений на города Саудовской Аравии, гражданские и экономические объекты.

Встреча состоялась на фоне резкой эскалации с участием поддерживаемых Ираном йеменских хуситов. По словам саудовских властей, они осуществили серию ракетных и дроновых атак против королевства, включая попытки атаковать Мекку и Медину.

Коалиция во главе с Саудовской Аравией пообещала принять меры по сдерживанию дальнейших нападений хуситов и сотрудничать с вооруженными силами Йемена.

Йеменские правительственные силы сообщили о значительном прогрессе: возвращен стратегический портовый город Мокха на Красном море после ожесточенных столкновений и при поддержке с воздуха.

Хуситы, напротив, заявили об установлении контроля над районом Аль-Мавасит в провинции Таиз на юго-западе Йемена и захвате дома главы руководящего президентского совета Рашада аль-Алими, передает Yemen Press Agency.