Небольшая река, которая парализовала целый Львов. Что известно о Зубре

Зубра - это вторая по величине река, берущая начало на территории Львова после давно закрытой в коллекторе Полтвы.

Несмотря на свою относительно малую длину всего в 46 км, река имеет довольно быстрое течение из-за заметного перепада высот от истока до устья. Река имеет общую долину с Щиркой, которая, по данным Львовской ОВА, тоже сегодня вышла из берегов. Ширина Зубры составляет от 0,3 до 2 км.

Где находится река

Зубра берет свое начало из источника на Сыхове во Львове. Течет преимущественно на юг, ближе к устью - на запад. Впадает река в Днестр между селами Устье и Розвадов.

Ранее экологи жаловались, что в пределах Львова река сильно загрязнена, хотя еще несколько десятков лет назад была популярным местом отдыха. В свое время на реке был создан пруд, но из-за высокой загрязненности водоем был вскоре спущен.