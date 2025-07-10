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Небольшая река, которая парализовала целый Львов. Что известно о Зубре

Фото: река Зубра во Львове (t.me/andriysadovyi)
Автор: Константин Широкун

Во Львове из-за сильных ливней вышла из берегов река Зубра, местами уровень воды поднялся на три метра. В результате затоплены дома, автомобили, перекрыта часть улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина

Зубра - это вторая по величине река, берущая начало на территории Львова после давно закрытой в коллекторе Полтвы.

Несмотря на свою относительно малую длину всего в 46 км, река имеет довольно быстрое течение из-за заметного перепада высот от истока до устья. Река имеет общую долину с Щиркой, которая, по данным Львовской ОВА, тоже сегодня вышла из берегов. Ширина Зубры составляет от 0,3 до 2 км.

Где находится река

Зубра берет свое начало из источника на Сыхове во Львове. Течет преимущественно на юг, ближе к устью - на запад. Впадает река в Днестр между селами Устье и Розвадов.

Ранее экологи жаловались, что в пределах Львова река сильно загрязнена, хотя еще несколько десятков лет назад была популярным местом отдыха. В свое время на реке был создан пруд, но из-за высокой загрязненности водоем был вскоре спущен.

 

Непогода во Львове и области 10 июля

В ночь на 10 июля во Львовской области бушевала непогода. Стихия затронула и сам Львов. Из-за мощного ливня часть улиц города подтоплена, а на некоторых участках движение транспорта затруднено или полностью заблокировано.

Более 190 населенных пунктов на Львовщине остались без света из-за мощной непогоды, накрывшей регион. К восстановлению электроснабжения привлечены десятки ремонтных бригад.

Больше деталей о ситуации, а также фото и видео с места, можно увидеть в материале РБК-Украина.

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