Неудачный штурм РФ. Военные "Гвардии наступления" показали уничтожение вражеской БМП

Военные Российской Федерации пытались осуществить наступление на позиции украинских военных, однако тщетно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Гвардию наступления".

"Вражеская пехота при поддержке БМП-3 пыталась штурмовать позиции гвардейцев 3 бригады оперативного назначения "Спартан", - сообщили военные.

Однако наши украинские пехотинцы плотным огнем заставили их отступить, а российская БМП была уничтожена.

Ситуация на фронте

Украинские войска продолжают меры по расширению плацдарма в Херсонском направлении и сдерживают врага в Донецкой области. За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

Ранее сообщалось, что согласно данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на утро 18 января, за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 780 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 367,6 тысяч военных.

Кроме того, ВСУ уничтожили 41 дрон, 21 танк и 38 ББМ.

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