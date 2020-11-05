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Байден заявив, що вже виграє у достатній кількості штатів для перемоги на виборах

США, Четвер 05 листопада 2020 00:37
Байден заявив, що вже виграє у достатній кількості штатів для перемоги на виборах
Фото: Джо Байден (flickr)
Автор: РБК-Україна

Кандидат в президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що переміг у кількості штатів, достатній для того, щоб набрати 270 голосів вибірників. Це означатиме його перемогу на виборах в США.

Про це він сказав під час свого звернення, повідомляє CNN.

Байден підкреслив, що його штаб поки не заявляє про перемогу.

"Я тут не для того, щоб оголосити про нашу перемогу, але я тут, щоб сказати, що, коли підрахунок закінчиться, ми будемо переможцями", - сказав демократ.

Раніше Байден заявив, що не має наміру оголошувати про перемогу, поки не набере необхідних 270 голосів вибірників.

Нагадаємо, Джо Байден переміг на виборах в штаті Арізона.

Також за даними американських ЗМІ, Джо Байден також переміг в штаті Вісконсін і набрав там 10 голосів виборців.

Додамо, колишній віце-президент Джо Байден отримав найбільшу кількість голосів виборців в історії США.

В матеріалі РБК-Україна "Капітан Америки. Хто виграє на виборах президента США" ви можете прочитати про складнощі нинішніх американських виборів.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденДональд ТрампВибори в США

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