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У Росії та Білорусі закривають магазини Calvin Klein і Tommy Hilfiger

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Неділя 06 березня 2022 22:47
У Росії та Білорусі закривають магазини Calvin Klein і Tommy Hilfiger Власник Tommy Hilfiger та Calvin Klein закриє магазини в Росії (Calvin_Klein фото wikipedia)
Автор: Тетяна Самарук

Американська корпорація PVH Corp, якій належать Calvin Klein і Tommy Hilfiger, з 7 березня закриє магазини й призупинить діяльність у Росії та Білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram PVH.

Рішення про закриття всіх магазинів і зупинку комерційної діяльності в Росії й Білорусі з 7 березня прийнято у зв'язку з війною в Україні.

"Протягом останніх 10 днів PVH в першу чергу турбувався про всіх людей, постраждалих через війну в Україні й загострення гуманітарної кризи. Ми як і раніше зосереджені й прагнемо надати всім постраждалим співробітникам і їх близьким всебічну фінансову, операційну і моральну підтримку", - йдеться в повідомленні.

При цьому компанія обіцяє надати підтримку 550 співробітникам на російській території. Усі вони продовжуватимуть отримувати зарплату.

Раніше ми повідомляли, що Epic Games заявила про припинення комерційних відносин з Росією.

Також ми писали, що у Росії почали активну підготовку до відключення від світового інтернету.

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