У Росії та Білорусі закривають магазини Calvin Klein і Tommy Hilfiger
Американська корпорація PVH Corp, якій належать Calvin Klein і Tommy Hilfiger, з 7 березня закриє магазини й призупинить діяльність у Росії та Білорусі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Instagram PVH.
Рішення про закриття всіх магазинів і зупинку комерційної діяльності в Росії й Білорусі з 7 березня прийнято у зв'язку з війною в Україні.
"Протягом останніх 10 днів PVH в першу чергу турбувався про всіх людей, постраждалих через війну в Україні й загострення гуманітарної кризи. Ми як і раніше зосереджені й прагнемо надати всім постраждалим співробітникам і їх близьким всебічну фінансову, операційну і моральну підтримку", - йдеться в повідомленні.
При цьому компанія обіцяє надати підтримку 550 співробітникам на російській території. Усі вони продовжуватимуть отримувати зарплату.
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