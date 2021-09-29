ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Netflix купив студію розробки відеоігор

Новость на русском →
Середа 29 вересня 2021 16:37
Netflix купив студію розробки відеоігор Фото: Netflix купив студію розробки відеоігор (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Стриминговый сервіс Netflix офіційно придбав студію з розробки інді-ігор Night School Studios, найбільш відомого своєю дебютною грою Oxenfree. Влітку компанія оголосила про плани додати на свою платформу сервіс потокової трансляції відеоігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Night School Studio.

"Відсьогодні студія Night School приєднується до команди Netflix", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що це перша покупка ігрової студії для гіганта відеострімінга. Поряд з цим компанія також випустила п'ять ігор для мобільних пристроїв на різних європейських ринках.

Netflix надає творцям фільмів, телевізійних програм, а тепер і ігор безпрецедентний простір для створення і доставки відмінних розваг мільйонам людей. Наші дослідження в області розповідного геймплея і досвід Netflix в підтримці різноманітних оповідачів стали такою природною парою", - заявили в Night School Studio.

Відзначимо, що Night School Studio, заснована Шоном Кранкелем і Адамом Хайнсом у 2014 році, найбільш відома завдяки першій грі студії - Oxenfree (2016) і Afterparty (2019).

Oxenfree - це містичний трилер про групу друзів, які випадково відкривають розлом у примарний світ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Netflix
NEWS
У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС
У Кабміні заперечують, що Україна не відповідає критеріям безвізу з ЄС
DAILY
"Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ
Вадим ДобровольскийКерівник проекту "Авто" "Зелений шлях". Чи зможуть електромобілі в Україні замінити транспорт на ДВЗ