Нетаньяху запросил помилование у президента Израиля после письма Трампа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально обратился за помилованием к президенту страны Ицхаку Герцогу. Это произошло после письма президента США Дональда Трампа, где тот призвал помиловать Нетаньяху.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.
Издание напомнило, что Нетаньяху имеет несколько обвинений в коррупции и мошенничестве, из-за чего его уголовно преследуют. Сам премьер в прошении написал, что обеспокоен общественным расколом - и помилование, по мнению Нетаньяху, позволит ему "примирить национальный раскол" и "потушить огонь споров".
При этом Нетаньяху не признал вины в коррупции и мошенничестве. А офис президента Израиля сообщил, что получил официальную просьбу премьера, но она "чрезвычайная" и имеет "существенные последствия".
В официальном сообщении офиса сказано, что запрос будет передан в Департамент помилования Министерства юстиции. Департамент соберет мнения органов власти по этому вопросу и передаст их юридическому советнику офиса, который сформулирует заключение для израильского президента.
"После получения всех соответствующих выводов президент ответственно и искренне рассмотрит запрос", - сказано в сообщении.
Отметим, что над Нетаньяху сейчас идет судебный процесс. Израильского премьера обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием в трех делах, связанных с обвинениями в коррупции. Он стал первым премьером страны, который свидетельствовал в суде, как обвиняемый, находясь при этом в должности.
Президент США Дональд Трамп 12 ноября направил письмо президенту Израиля Ицхаку Герцогу, в котором попросил помиловать премьер-министра Нетаньяху. Трамп заявил, что преследование премьера, мол, якобы не имеет ничего общего с коррупцией, а является "политически мотивированным".