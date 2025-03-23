Нетаньяху отрицает, что увольнение главы "Шин Бет" связано с расследованием

В субботней речи Нетаньяху заявил, что принял решение уволить Бара после отчета "Шин Бет" о нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. То есть, это было еще до исследования в отношении премьера (Нетаньяху).

"Ронен Бар не останется главой "Шин Бет". Гражданской войны не будет, и Израиль останется демократическим государством, - сказал Нетаньяху.

"Шин Бет" же заявила, что начала расследование связей между чиновниками канцелярии премьер-министра и катарским правительством в начале февраля, еще до публикации отчета от 7 октября.

Данное расследование касается обвинений в том, что некоторые сотрудники канцелярии премьер-министра, а также других правительственных учреждений, брали деньги для продвижения интересов Катара.

Отмечается, что решение об увольнении Бара вывело на улице десятки тысяч израильтян. Они протестуют против того, что назвали атакой на демократию страны. Демонстрации также были спровоцированы возобновлением правительством авиаударов по Газе на этой неделе, в результате чего погибло более 590 человек, включая 200 детей, и было нарушено двухмесячное перемирие.

Верховный суд Израиля приостановил решение Нетаньяху об увольнении главы внутренней разведки, которое останется в силе до слушания, не позднее 8 апреля. Генеральный прокурор страны также заявил, что премьер-министр не может назначить нового директора Шин Бет.

Нетаньяху в ответ заявил в соцсети Х, что имеет право увольнять и назначать руководителей агентств.

"Гражданской войны не будет! Государство Израиль - правовое государство, и согласно закону правительство Израиля решает, кто будет главой Шин Бет", - сообщил израильский премьер.

Тем временем лидер израильской оппозиции Яир Лапид призвал к общенациональной забастовке, если Нетаньяху не выполнит решение Верховного суда. Он заявил, что это приведет к тому, что правительство окажется "вне закона".

Кроме того, партия лидера оппозиции осудила увольнение главы "Шин Бет" которое она назвала вызванным конфликтом интересов.

Отмечается, что Нетаньяху предстает перед судом по трем отдельным делам о коррупции, включая обвинения в мошенничестве, взяточничестве и злоупотреблении доверием. В частности, премьер должен был дать показания по делу о коррупции во вторник, но суд отменил слушание после того, как израильские военные возобновили военные операции в Газе в тот же день

The Guardian добавило, что Нетаньяху также добивался увольнения генерального прокурора страны Гали Бахарав-Миары, давнего его критика. Правительство собирается встретиться, чтобы начать процедуру увольнения против нее в воскресенье.