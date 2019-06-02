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Нетаньяху звільнив міністрів юстиції та освіти

Новини » Політика    02.06.2019 - 20:20
Нетаньяху звільнив міністрів юстиції та освіти
Фото: Біньямін Нетаньяху flickr.com/israelipm)

Міністри були звільнені з-за того, що їхня партія не пройшла електоральний бар'єр на виборах

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в неділю, 2 червня, звільнив з уряду і кабінету безпеки міністра освіти Нафталі Беннета, а також міністра юстиції Аелет Шакед. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kan.

Повідомляється, що причиною звільнення став той факт, що їх партія "Нові праві" не змогла пройти електоральний бар'єр на останніх парламентських виборах 9 квітня 2019 року.

"Беннет і Шакед не можуть залишатися на важливих посадах у кабінеті міністрів ще шість місяців після того, як вони не пройшли електоральний бар'єр", - заявили в уряді.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Нетаньяху пригрозив Сирії новими ударами у відповідь на обстріл. Нетаньяху зазначив, що напередодні провів нараду з питань безпеки після ракетного обстрілу Голанських висот і дав вказівку Армії оборони Ізраїлю прийняти рішучі заходи.

Нагадаємо, що в Ізраїлі саморозпустився парламент. Перед голосуванням прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху повідомив своїй партії "Лікуд", що йому не вдалося вчасно сформувати в парламенті правлячу коаліцію.

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