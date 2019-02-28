Нетаньягу і Путін обговорили військову присутність Ірану у Сирії

Прем’єр Ізраїлю намагався переконати президента РФ не дати Ірану закріпитися в Сирії

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин встретились 27 февраля в Москве для обсуждения, в частности, военного присутствия Ирана в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Нетаньяху пытался убедить Путина, что Ирану нельзя позволять закрепить присутствие в Сирии.

"Самая большая угроза стабильности и безопасности в регионе исходит от Ирана и его представителей. Мы решительно настроены продолжать наши агрессивные действия против усилий Ирана, который призывает к нашему уничтожению, а также против его попыток закрепиться в Сирии», - заявил израильский премьер перед началом переговоров.

Отмечается, что эта поездка Нетаньяху в Москву первая с тех пор, как в сентябре 2018 года сирийские войска случайно сбили российский транспортный самолет, реагируя на израильский воздушный удар. Тогда погибли 15 российских военнослужащих.

Напомним, бывшего министра энергетики и национальных инфраструктур Израиля Гонена Сегева приговорили к 11 годам лишения свободы за шпионаж в пользу Ирана. В рамках соглашения со следствием Сегев признался в шпионаже и предоставлении информации Ирану с "намерением нанести ущерб национальной безопасности".