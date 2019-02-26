В Ізраїлі екс-міністра засудили до 11 років за шпигунство на користь Ірану

Фото: Гонен Сегев (timesofisrael.com)

Гонен Сегев зізнався у шпигунстві на користь Ірану

Колишнього міністра енергетики та національних інфраструктур Ізраїлю Гонена Сегева засудили до 11 років позбавлення волі за шпигунство на користь Ірану. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Як повідомляє ізраїльська прокуратура, в рамках угоди зі слідством Сегев зізнався в шпигунстві і наданні інформації Ірану з "наміром завдати шкоди національній безпеці".

Зазначимо, Сегев вже відбував тюремний термін за контрабанду наркотиків, підробку і шахрайство. Раніше його екстрадували з Екваторіальної Гвінеї, де він проживав останні роки. Сегев обіймав посаду міністра енергетики Ізраїлю в 1995-1996 роках.

Нагадаємо, в січні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що авіаудари ізраїльських ВПС по південних районах Дамаска (Сирія) спрямовані проти воєнізованих формувань Ірану.

Минулого року Іран звинуватив Ізраїль в таємній розробці ядерної зброї.

Зазначимо, у відносинах Ірану та Ізраїлю багато років зберігається ворожа позиція. Зокрема, Тегеран заявляє про нелегітимність Ізраїлю як держави і заперечує той факт, що євреї взагалі є народом. Ізраїль, у свою чергу, говорить про іранський експансіонізм, підтримку терористичних організацій та ядерну загрозу.