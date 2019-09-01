Нетаньяху пообіцяв поширити суверенітет Ізраїлю на всю Іудею та Самарію

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив про намір розширити "єврейський суверенітет" на всі поселення в Іудеї та Самарії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Israel Info.

Так, під час свого візиту до початкової школи в поселенні Елькана Нетаньяху пообіцяв розширити суверенітет Ізраїлю на всі поселення в Іудеї та Самарії, на Західному березі Йордану.

"Більше не буде виселень як в Гуш-Катіф. З Божою допомогою ми поширимо єврейський суверенітет на всі поселення, як на частину Ерец Ісраель і держави Ізраїль", - заявив Нетаньяху під час зустрічі з учнями школи.

Нагадаємо, у квітні, перед парламентськими виборами в Ізраїлі, Нетаньяху також робив подібну заяву. Тоді він говорив, що у разі перемоги на виборах ізраїльський суверенітет буде розширений на частину єврейських поселень, розташованих на Західному березі річки Йордан.

Відзначимо, що на Західному березі Йордану налічується понад 500 ізраїльських поселень. Поселення почали там з'являтися після того, як Ізраїль отримав контроль над цією територією в результаті Шестиденної війни в 1967 році. У той же час створити свою державу на Західному березі річки Йордан зі столицею в Східному Єрусалимі прагнуть палестинці.