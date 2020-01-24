Нетаньяху: Ізраїль завжди буде вдячний українцям за допомогу під час Голокосту

Фото: Біньямін Нетаньяху (flickr.com/israelipm)

Нетаньяху подякував українцям перед зустріччю з Зеленським

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в Ізраїлі завжди буде вдячні українцям за допомогу і підтримку єврейського народу під час трагедії Голокосту. Про це він заявив перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським.

Нетаньяху розповів, що вчора вшановували пам'ять тих, хто загинув в Аушвіці, в концентраційному таборі.

"Багато з них були з Радянського Союзу. Ми безмежно і вічно будемо вдячні вам за ту підтримку, яку ви надавали єврейському народу в протистоянні цим жахливим злочинам і трагедіям", - сказав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху звернувся до всіх євреїв.

Відзначимо, ізраїльський меморіальний центр Яд Вашем був спантеличений і засмучений рішенням президента України Володимира Зеленського про передачу місця своєї делегації на Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту тим, хто пережив ту трагедію.

У відповіді зазначалося, що в Ізраїлі проживає близько 100 000 людей, які пережили Голокост, і було б неможливо запросити хоча б частину з них.