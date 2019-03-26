Нетаньяху подякував Трампу за визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами

Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

За словами прем'єра Ізраїлю, визнання Трампа "запам'ятається поколінням"

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував главі Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу за визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами. Про це прем'єр написав у своєму Twitter.

За словами Нетаньяху, визнання Трампа запам'ятається поколінням.

"Зараз я повертаюся з історичного візиту до Вашингтона. Визнання президентом Трампом нашого суверенітету над Голанськими висотами запам'ятається поколінням", - зазначив глава ізраїльського уряду.

Нагадаємо, Трамп у понеділок, 26 березня, визнав суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами. Зокрема, президент США підписав відповідний указ на початку зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху.

Відзначимо, в понеділок раніше віце-президент США Майкл Пенс заявив, що Трамп у найближчі пару годин офіційно визнає суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами.

Як писало РБК-Україна, в МЗС Сирії заявили, що рішення президента США Дональда Трампа визнати суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами робить Вашингтон "ворогом усіх арабів".

Крім того, в міністерстві назвали рішення США про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанськими висотами "кричущим нападом".

Додамо, Канада відмовляється визнавати право Ізраїлю на постійний контроль над Голанськими висотами. Відзначається, що Канада керується нормами міжнародного права в цьому питанні, і її позиція по Голанських висотах залишається незмінною.