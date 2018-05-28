Нетаньяху планує обговорити з Меркель, Макроном і Мей ядерну угоду з Іраном

Нетаньяху хоче обговорити з європейськими лідерами, як зупинити ядерні прагнення Ірану

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху зустрінеться з лідерами Франції, Німеччини і, можливо, Великобританії наступного тижня, щоб обговорити ядерну угоду з Іраном. Про це повідомляє агентство Reuters.

"Я поїду в Європу наступного тижня. Я зустрінуся з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном і, можливо, з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей", - зазначив прем'єр Ізраїлю.

Він поінформував, що обговорить з європейськими лідерами ситуацію з ядерною угодою Ірану після виходу Сполучених Штатів Америки з неї.

"Я обговорю з ними те, як зупинити ядерні прагнення Ірану, а також припинити розширення Ірану на Близькому Сході. Я постараюся представити свої позиції якомога чіткіше", - зазначив політик.

Нагадаємо, Іран чекає від країн Євросоюзу (ЄС) пропозицій щодо збереження ядерної угоди до кінця травня, а після того протягом декількох тижнів Тегеран вирішить, чи залишиться він в угоді.