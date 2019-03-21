Нетаньяху відреагував на заяву Трампа про суверенітет Голанських висот

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху подякував президенту США Дональду Трампу за те, що він заявив про визнання суверенітету Ізраїлю над Голанами. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як повідомляється, Нетаньяху подзвонив Трампу і сказав йому: "Ви зробили історичний крок!"

Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп в Twitter написав, що США мають намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами. За його словами, Голанські висоти представляють стратегічне значення й важливі для безпеки Ізраїлю.

"Через 52 року настав час для США визнати повний суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які представляють значення й важливі для безпеки держави Ізраїль і регіональної стабільності!" - написав він.

РБК-Україна писало, що Голанські висоти - спірна територія, на яку претендують Сирія та Ізраїль.

Нагадаємо, 10 квітня Іранські збройні формування випустили близько 20 ракет по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах. У відповідь Ізраїль запустив з десяток ракет Сирії, звідки іранські війська обстріляли Голанські висоти. Тоді США засудили ракетні удари Ірану позиціях Ізраїлю.