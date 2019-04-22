Нетаньяху зазначив демократичність виборів в Україні

Президент України Петро Порошенко провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Нетаньяху відзначив внесок Порошенка у зміцненні українсько-ізраїльських відносин і відзначив високий рівень демократичних стандартів президентських виборів.

У свою чергу Порошенко подякував прем'єр-міністру Ізраїлю за підтримку України на міжнародній арені. Сторонами було відзначено динамічний розвиток двостороннього партнерства, в тому числі політичного діалогу на вищому рівні, за останні п'ять років.

Окремо було підкреслено, що важливим індикатором результативності українсько-ізраїльського діалогу стане очікуваний запуск Угоди про зону вільної торгівлі, яка відкриє нові можливості для бізнесу, а також буде стимулювати створення робочих місць.

Порошенко також привітав Нетаньяху з успішним проведенням виборів в Кнесет.

Нагадаємо, в січні перший віце-прем'єр-міністр-міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів підписав Угода про вільну торгівлю між Україною та Ізраїлем.