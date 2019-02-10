Нетаньяху відмовився їхати на Мюнхенську конференцію з безпеки

Нетаньяху відмовився через те, що прийматиме участь у конференції в Варшаві

Спикер конференции сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Представитель конференции рассказал, что глава израильского правительства объявил отказ еще неделю назад - после того, как председатель Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер объявил о его участии. Он отказался назвать причины отказа.

Вместе с тем пресс-секретарь израильского премьер-министра сообщил, что Нетаньяху никогда официально не заявлял об участии в Мюнхенской конференции. Вместо этого Нетаньяху 13-14 февраля должен принимать участие в конференции в Варшаве, посвященной ситуации на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эмманюэль Макрон не поедет на форум в Германию из-за разногласий по "Северному потоку-2". В Мюнхене 16 февраля было запланировано совместное выступление Макрона с канцлером Ангелой Меркель перед участниками авторитетного форума по безопасности в Мюнхене.