Нетаньяху объявил о роспуске военного кабинета Израиля, созданного после нападения ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что военный кабинет, созданный 11 октября прошлого года для управления кампаниями против ХАМАСа и "Хезболлы", официально распущен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Решение было принято после отставки министра Бени Ганца, вслед за которым из временного правительства ушли бывший начальник генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот (наблюдатель) и депутат кнессета Хили Троппер (министр без портфеля).

Издание отмечает, что распад коалиции был ожидаем, поскольку ультраправый министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир лоббировал включение в состав форума.

Ожидается, что Нетаньяху будет принимать важнейшие решения по войне на небольших специальных совещаниях без Бен-Гвира, а окончательное утверждение будет требовать от более широкого состава кабинета безопасности.