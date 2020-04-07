У Нетаньяху не виявили коронавірус після повторного тесту

Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

У середу завершиться двотижневий карантин ізраїльського прем'єра

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пройшов тест на коронавірус, який показав негативний результат. Про це сообщиает I24news.

Як відзначили в прес-службі ізраїльського прем'єра, в середу завершиться двотижневий карантин Нетаньяху.

"Сьогодні прем'єр-міністру зробили черговий тест на коронавірус, який показав негативний результат. Прем'єр-міністр завершить 14-денний карантин завтра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху вже йшов на карантин після того, як у його радника був підтверджений коронавірус.

При цьому пізніше коронавірус підтвердили у міністра охорони здоров'я Ізраїлю Якова Ліцмана і його дружини. У зв'язку з цим всі ізраїльський уряд пішло на двотижневий карантин.

Також РБК-Україна писало, що з 7 квітня в Ізраїлі ввели нові обмеження для жителів у зв'язку з поширенням коронавіруса. Так, громадянам заборонено покидати свої будинки у зв'язку з Песахом, який випадає на 8-15 квітня.

Згідно з даними апарату РНБО України, станом на вечір 7 квітня в Ізраїлі зафіксовано 9006 випадку коронавіруса. 61 людина від COVID-19 в Ізраїлі помер, 683 - одужали.