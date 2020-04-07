ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Нетаньяху не виявили коронавірус після повторного тесту

Новини » Коронавірус     07.04.2020 - 21:42
У Нетаньяху не виявили коронавірус після повторного тесту
Фото: Біньямін Нетаньяху (РБК-Україна)

У середу завершиться двотижневий карантин ізраїльського прем'єра

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху пройшов тест на коронавірус, який показав негативний результат. Про це сообщиает I24news.

Як відзначили в прес-службі ізраїльського прем'єра, в середу завершиться двотижневий карантин Нетаньяху.

"Сьогодні прем'єр-міністру зробили черговий тест на коронавірус, який показав негативний результат. Прем'єр-міністр завершить 14-денний карантин завтра", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Нетаньяху вже йшов на карантин після того, як у його радника був підтверджений коронавірус.

При цьому пізніше коронавірус підтвердили у міністра охорони здоров'я Ізраїлю Якова Ліцмана і його дружини. У зв'язку з цим всі ізраїльський уряд пішло на двотижневий карантин.

Також РБК-Україна писало, що з 7 квітня в Ізраїлі ввели нові обмеження для жителів у зв'язку з поширенням коронавіруса. Так, громадянам заборонено покидати свої будинки у зв'язку з Песахом, який випадає на 8-15 квітня.

Згідно з даними апарату РНБО України, станом на вечір 7 квітня в Ізраїлі зафіксовано 9006 випадку коронавіруса. 61 людина від COVID-19 в Ізраїлі помер, 683 - одужали.

Нардепа разом з дитиною госпіталізували через коронавірус У Латвії продовжили надзвичайний стан
Новини України НетаньяхуІзраїлькарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся