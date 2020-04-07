ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Нетаньяху не обнаружили коронавирус после повторного теста 

Новости » Коронавирус     07.04.2020 - 21:42
У Нетаньяху не обнаружили коронавирус после повторного теста 
Фото: Биньямин Нетаньяху (РБК-Украина) 

В среду завершится двухнедельный карантин израильского премьера 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прошел повторный тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Об этом сообщиает I24news.

Как отметили в пресс-службе израильского премьера, в среду завершится двухнедельный карантин Нетаньяху.

"Сегодня премьер-министру сделали очередной тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Премьер-министр завершит 14-дневный карантин завтра", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Нетаньяху уже уходил на карантин после того, как у его советницы был подтвержден коронавирус.

При этом позже коронавирус подтвердили у министра здравоохранения Израиля Якова Лицмана и его жены. В связи с этим все израильское правительство ушло на двухнедельный карантин.

Также РБК-Украина писало, что с 7 апреля в Израиле ввели новые ограничения для жителей в связи с распространением коронавируса. Так, гражданам запрещено покидать свои дома в связи с Песахом, который выпадает на 8-15 апреля.

Согласно данным апарата СНБО Украины, по состоянию на вечер 7 апреля в Израиле зафиксировано 9006 случая коронавируса. 61 человек от COVID-19 в Израиле умер, 683 - выздоровели.

Нардепа вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса В Латвии продлили чрезвычайное положение
Новости Украины НетаньяхуИзраилькарантинКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь