Нетаньяху обещает усилить давление на ХАМАС после предложения о прекращении огня
В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху потребовал, чтобы ХАМАС сложил орудие, а ее лидеры - покинули Газу. Он также пообещал оказать давление на группировку.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Заявление премьера прозвучало после того, как ранее группировка согласилась на перемирие. Нетаньяху сказал, что Израиль требует, чтобы ХАМАС разоружился, а лидерам будет разрешено покинуть Газу. Он не привел никаких подробностей сроков присутствия израильских войск в анклаве, но повторил, что военные и правительственные возможности ХАМАС должны быть сокрушены.
"Мы обеспечим общую безопасность в секторе Газа и позволим реализовать план (президента США Дональда Трампа - ред.), план добровольной эмиграции. Это план, мы его не скрываем, мы готовы обсуждать его в любое время", - заявил Нетаньяху.
В ответ высокопоставленный представитель ХАМАС Сами Абу Зухри заявил, что комментарии премьера Израиля являются рецептом "бесконечной эскалации" в регионе.
Говоря об эмиграции, изначально Трамп предлагал переселить все 2,3 млн жителей Газы в такие страны, как Египет и Иордания, превратив Газу в курорт принадлежащий США. Однако ни одна страна не согласилась принять население, после чего Израиль заявил, что любой отъезд палестинцев будет добровольным.
Напомним, вчера стало известно, что руководство ХАМАС согласилось на прекращения огня в Газе, которое возобновилось. Оно было представлено через посредников и может предусматривать переходной этап.
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