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Нетаньяху: Израиль и США не дадут Ирану получить ядерное оружие

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Вторник 31 января 2023 03:49
Нетаньяху: Израиль и США не дадут Ирану получить ядерное оружие Фото: Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

Политика Израиля состоит в том, чтобы сделать все возможное, чтобы помешать Ирану получить ядерное оружие и средства его доставки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление израильского премьер-министра Беньямина Нетаньяху во время пресс-конференции с госсекретарем США Ентони Блинкеном в Иерусалиме.

"Это остается без изменений. Но очевидно, тот факт, что мы и Соединенные Штаты работаем вместе, также важен для этой цели", - отметил политик.

Нетаньяху назвал "очень хорошей" дискуссию о формировании общей политики, чтобы предотвратить опасность.

Премьер Израиля также подчеркнул, что мир стал свидетелем варварства режима в Тегеране, в том числе по отношению к собственному народу, а также "экспорта агрессии" Ираном за пределы своих границ и региона Ближнего Востока.

"Поэтому существует общий консенсус, что этот режим не должен получить ядерное оружие", - добавил глава израильского правительства.

Напомним, ранее в сети появилось видео, на котором президент США Джо Байден говорит, что ядерное соглашение с Ираном "мертво".

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Ядерное оружие
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