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Нетаньяху хоче закрити небо Ізраїлю для пасажирських перевезень

Автор: РБК-Україна

Прем'єр-міністр Ізраїлю Бинямин Нетаньяху на тлі нової мутації COVID-19 виступає за повну заборону пасажирського авіасполучення. Він закликає закрити небо Ізраїлю, як під час першої хвилі пандемії.

Звернення Нетаньяху поширила його канцелярія у Facebook.

Повідомляється, що таку заяву він зробив на засіданні комісії міністрів по боротьбі з коронавірусом.

"Я скликав комісію міністрів з однією метою - закрити авіасполучення. З часу вчорашнього засідання мутацію вірусу виявлено вже в дуже багатьох країнах, і нам зрозуміло, що це початок дуже швидкого поширення", - зазначив Нетаньяху.

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За його словами, необхідно максимально скоротити вірусну масу, яка потрапляє до Ізраїля, поки Британія вивчає, що являє собою новий штам.

"Для цього я хочу зробити те, що ми зробили в першу хвилю пандемії коронавірусу - закрити небо як можна швидше", - додав прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 30 країн скасовують рейси до Британії через новий штам COVID-19.

Також стало відомо, що Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям тільки з Британії, Данії і Південної Африки.

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Новини України НетаньяхуІзраїльCOVID-19