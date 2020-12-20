Ізраїль заборонив в'їзд іноземцям тільки з Британії, Данії і Південної Африки

Фото: аеропорт Тель-Авіва (timesofisrael.com)

В Ізраїлі вирішили заборонити в'їзд для іноземців, які приїхали з Великобританії, Данії та Південної Африки. Для ізраїльтян буде діяти вимога двотижневого готельного карантину.

Про це повідомляє Times of Israel.

Іноземців, що прибули з цих трьох країн, не будуть пускати в країну. Ізраїльтяни, які повертаються з них, повинні будуть залишитися на двотижневий карантин у готелях. Скоротити його до 10 днів можна буде за рахунок двох негативних тестів на коронавірус по прильоту і через дев'ять днів.

У неділю 130 прибули з двох рейсів з Лондона вирушили на карантин в готелі. 30 осіб відмовилися це робити і з ними розбиралася поліція.

Спочатку сьогодні прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху пропонував заборонити прийом всіх міжнародних рейсів в Ізраїль у зв'язку з виявленням випадків зараження мутував типом коронавірусу у Великобританії, Данії, Нідерландах, Південній Африці та Австралії.

Нагадаємо, вчора Ізраїль вніс всі країни світу в "червоний" список. Повертаються в Ізраїль з сьогодні повинні пройти двотижневий карантин. Скоротити його можна до 10 днів за рахунок негативного тесту на коронавірус відразу по приїзду і через дев'ять днів карантину.

Крім цього, в Ізраїлі почалася вакцинація від коронавірусу. У суботу першим ізраїльтянином, щепленим від COVID, став Біньямін Нетаньяху. У неділю прищепився президент Реувен Рівлін.