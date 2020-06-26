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Палестина заявила про відмову Ізраїлю від анексії Йорданської долини

Новини » Політика     26.06.2020 - 15:59
Палестина заявила про відмову Ізраїлю від анексії Йорданської долини
Фото: прапор Ізраїлю (pixabay)

Ізраїль також вирішив зменшити кількість нових поселень

У Палестині заявили про отримання від Ізраїлю повідомлення про відмову від намірів анексувати територію Йорданської долини. Також Ізраїль вирішив скоротити плани щодо анексії інших територій.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними палестинського чиновника, послання від Ізраїлю отримав президент Палестини Махмуд Аббас. Окрім відмови від анексії, Ізраїль вирішив скоротити кількість поселень на анексованих територіях до двох або трьох блоків.

Як зазначив чиновник, Ізраїль не уточнив, які саме поселення планують анексувати.

Нагадаємо, про анексію Йорданської долини неодноразово говорив ізраїльський прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху. Обіцянка провести анексію цієї території була частиною його виборчої кампанії на цьогорічних парламентських виборах.

Наприкінці травня Нетаньяху пообіцяв не упустити можливість розширити суверенітет Ізраїлю на частині Західного берегу Палестини.

При цьому Євросоюз закликав Ізраїль не допустити анексії територій Палестини.

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Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України ІзраїльаннексияПалестина
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