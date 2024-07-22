Нетаньяху отправляется в Вашингтон для выступления в Конгрессе и встречи с Байденом, - AP

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник отправляется в Вашингтон, чтобы выступить с перед Конгрессом США и встретиться с президентом Джо Байденом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Точное время встречи с Байденом пока неизвестно, поскольку президент США болеет на COVID, в связи с чем его график еще не утвержден. Также Нетаньяху должен встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис, которая претендует на президентскую номинацию от Демократической партии.
Встретиться ли премьер с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом - неизвестно.
Выступление Нетаньяху в Конгрессе запланировано на среду. Он будет выступать ориентируясь на несколько аудиторий:
Издание отмечает, что слова Нетаньяху рискуют вызвать гнев любого из этих электоратов, чего израильский лидер не может себе позволить, если он надеется удержать свою шаткую власть.
Напомним, что по словам советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Саливана, Байден и Нетаньяху обсудят мирный план по Сектору Газа. Главной темой диалога станет освобождение заложников и соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.
Ранее РБК-Украина сообщало, что израильский премьер после удара по Йемену выступил с предупреждением к врагам Израиля.
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