Нетаньяху отправляется в Вашингтон для выступления в Конгрессе и встречи с Байденом, - AP

Точное время встречи с Байденом пока неизвестно, поскольку президент США болеет на COVID, в связи с чем его график еще не утвержден. Также Нетаньяху должен встретиться с вице-президентом США Камалой Харрис, которая претендует на президентскую номинацию от Демократической партии.

Встретиться ли премьер с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом - неизвестно.

Выступление Нетаньяху в Конгрессе запланировано на среду. Он будет выступать ориентируясь на несколько аудиторий:

своих ультранационалистических партнеров по правлению, которые являются ключом к его политическому выживанию;

администрацию Байдена, на дипломатическую и военную поддержку которой Нетаньяху рассчитывает;

и Республиканскую партию Дональда Трампа, которая может предложить Нетаньяху перезагрузку отношений, если он будет переизбран в ноябре.

Издание отмечает, что слова Нетаньяху рискуют вызвать гнев любого из этих электоратов, чего израильский лидер не может себе позволить, если он надеется удержать свою шаткую власть.