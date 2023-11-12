Нетаньяху исключит передачу контроля над Сектором Газа Палестинской автономии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху исключил возможность передачи контроля Сектора Газа Палестинской автономии, заявив, что эта организация не смогла "демилитаризировать" и "дерадикализировать" Газу в прошлом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он заявил, что первоочередной задачей Израиля является уничтожение ХАМАС.

Нетаньяху продолжил, что после того, как это будет достигнуто, должна быть создана "главенствующая военная оболочка Израиля", чтобы избежать возрождения терроризма.

"Гражданские власти должны сотрудничать в достижении двух целей: первая - демилитаризация Газы, вторая - дерадикализация Газы. И я должен сказать, что Палестинская администрация, к сожалению, потерпела неудачу по обоим пунктам", - подчеркнул Нетаньяху.

Он также рассказал о создании "реконструированной гражданской власти", чтобы избежать попадания в "ту же кроличью нору".

Нетаньяху сказал, что нацелен на будущее "мира" и "сотрудничества".

"Мы должны дать Газе лучшее будущее, давайте не будем возвращать ее к неудачному прошлому. Давайте создадим там другую реальность", - заявил премьер Израиля.

Вопрос о том, что будет с Газой после окончания конфликта, остается открытым. На этой неделе США заявили о возможности того, что Палестинская администрация возьмет на себя определенную роль.

Война Израиля с ХАМАС

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и похищали как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

Согласно данным Сил обороны Израиля, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газа, потому что десятки тысяч человек перешли на южную сторону.

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