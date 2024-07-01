Нетаньяху рассказал, когда Израиль завершит войну с ХАМАС

"Завет павших - это наша миссия. Мы будем ее выполнять", - отметил глава правительства в своей заметке в соцсети после заседания Кабинета министров.

По словам Нетаньяху, целью израильского правительства является освобождение всех заложников, которые удерживаются в Секторе Газа, и превращение территории в такую, которая бы никогда больше не представляла угрозы для Израиля.

"Тем, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: победу ничто не может заменить. Мы не закончим войну, пока не достигнем всех этих целей", - добавил премьер-министр.