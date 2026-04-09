Нетаньяху анонсировал прямые переговоры с Ливаном после бомбардировок

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о намерении начать прямые переговоры с Ливаном, чтобы установить мир и разоружить "Хезболлу".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Reuters.
Выступление Нетаньяху состоялось на фоне сильнейшей бомбардировки Ливана во время конфликта, где погибло более 250 человек.
Это обострило ситуацию на Ближнем Востоке и повлияло на недавно объявленное Дональдом Трампом 14-дневное перемирие в Иране, объявленное поздно во вторник после шести недель боевых действий.
Власти Пакистана готовились к первому раунду переговоров между США и Ираном, в частности ограничив передвижения в столице Исламабад.
Однако Иран пока не ослабил блокаду Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного газа, и только один танкер и пять балкеров прошли в течение первых 24 часов перемирия, тогда как до войны маршрут обслуживал примерно 140 судов ежедневно.
Нетаньяху, правительство которого в прошлом месяце отклонило предложение о прямых переговорах с Бейрутом, заявил, что дал поручение начать переговоры как можно скорее.
Они должны включать вопросы разоружения "Хезболлы" и установления стабильных мирных отношений.
"В свете неоднократных просьб Ливана начать прямые переговоры с Израилем, я вчера поручил кабинету министров как можно скорее начать прямые переговоры с Ливаном", - сказал Нетаньяху. "Переговоры будут сосредоточены на разоружении "Хезболлы" и установлении мирных отношений между Израилем и Ливаном".
Президент Ливана Джозеф Аун заявил, что ведет дипломатический процесс, который международные партнеры воспринимают положительно.
Высокопоставленный чиновник сообщил, что Ливан настаивает на временном прекращении огня, чтобы начать более широкие переговоры с Израилем.
Дата и место встречи еще не определены, однако Ливан считает США ключевым посредником и гарантом любого соглашения.
Отметим, что ранее Нетаньяху подчеркнул, что перемирие между США и Ираном не касается боевых действий против "Хезболлы" в Ливане, и поэтому операции в этом регионе будут продолжаться. Премьер-министр Израиля подтвердил, что Израиль поддерживает инициативы Трампа по Ирану, но борьба с "Хезболлой" будет продолжена до полного устранения угрозы.
Напомним, что Израиль совершил масштабную серию ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане, ставшую крупнейшей скоординированной операцией против инфраструктуры группировки с момента начала операции "Рев льва".