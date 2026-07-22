"Неожиданность и разочарование": почему так много членов ЕС блокируют санкции против РФ

Украина рассчитывала, что после ухода премьер-министра Венгрии Виктора Орбана процесс принятия новых санкций против России значительно облегчится. Однако вместо этого возникло еще больше препятствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Согласно данным инсайдеров, 22 июля послы стран ЕС снова попытаются согласовать очередной пакет санкций против России - первый после ухода Орбана с должности.
Что интересно, страны-члены уже ослабили или изъяли ряд ключевых ограничений, пытаясь защитить собственные интересы в энергетической, рыбоперерабатывающей, банковской и судоходной отраслях.
Дело в том, что до сих пор ключевым препятствием для принятия новых ограничений был Будапешт, а теперь отдельные государства вынуждены открыто отстаивать собственные экономические интересы.
"Неожиданность и разочарование - это то, сколько государств-членов тормозят этот процесс. Чрезвычайно важно и дальше усиливать санкции ЕС против России именно сейчас, когда Россия начинает испытывать давление войны как в своей внутренней экономике, так и в общественных настроениях", - посетовал финский депутат Европарламента Вилле Нийностьо.
В настоящее время известно, что Греция выступает против 21-го пакета санкций из-за предложенного запрета для европейских компаний транспортировать российский сжиженный природный газ в третьи страны.
По данным журналистов, переговоры также осложнились из-за вмешательства Австрии, выступающей в интересах банка Raiffeisen - второго по величине в стране. Финучреждение уже длительное время требует компенсации за то, что считает незаконной экспроприацией своих активов в России на 2,44 млрд евро.
Болгария не поддерживает санкции против предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, а также ограничения в отношении бывших российских военнослужащих.
Франция и Италия также выступили против ограничений в отношении бывших российских военных. Они заявили, что механизм определения лиц, на которые будут распространяться эти меры, еще не готов к практическому применению. Как следствие - соответствующие положения санкционного пакета существенно смягчились.
Кстати, раньше мы рассказывали, почему ЕС зашел в "тупик" из-за новых санкций против России.
Также РБК-Украина писало, что 15 июля послы стран Европейского Союза в очередной раз не смогли достичь согласия по принятию 21-го пакета санкций против РФ.
Кроме того, известно, что Трамп захотел изменить проект "адских санкций" против РФ.