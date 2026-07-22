RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

"Неожиданность и разочарование": почему так много членов ЕС блокируют санкции против РФ

09:41 22.07.2026 Ср
2 мин
Принять 21-й пакет оказалось сверхсложной задачей
aimg Юлия Капитонова
Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Еврокомиссии (Getty Images)

Украина рассчитывала, что после ухода премьер-министра Венгрии Виктора Орбана процесс принятия новых санкций против России значительно облегчится. Однако вместо этого возникло еще больше препятствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Согласно данным инсайдеров, 22 июля послы стран ЕС снова попытаются согласовать очередной пакет санкций против России - первый после ухода Орбана с должности.

Что интересно, страны-члены уже ослабили или изъяли ряд ключевых ограничений, пытаясь защитить собственные интересы в энергетической, рыбоперерабатывающей, банковской и судоходной отраслях.

Дело в том, что до сих пор ключевым препятствием для принятия новых ограничений был Будапешт, а теперь отдельные государства вынуждены открыто отстаивать собственные экономические интересы.

"Неожиданность и разочарование - это то, сколько государств-членов тормозят этот процесс. Чрезвычайно важно и дальше усиливать санкции ЕС против России именно сейчас, когда Россия начинает испытывать давление войны как в своей внутренней экономике, так и в общественных настроениях", - посетовал финский депутат Европарламента Вилле Нийностьо.

В настоящее время известно, что Греция выступает против 21-го пакета санкций из-за предложенного запрета для европейских компаний транспортировать российский сжиженный природный газ в третьи страны.

По данным журналистов, переговоры также осложнились из-за вмешательства Австрии, выступающей в интересах банка Raiffeisen - второго по величине в стране. Финучреждение уже длительное время требует компенсации за то, что считает незаконной экспроприацией своих активов в России на 2,44 млрд евро.

Болгария не поддерживает санкции против предстоятеля Русской православной церкви патриарха Кирилла, а также ограничения в отношении бывших российских военнослужащих.

Франция и Италия также выступили против ограничений в отношении бывших российских военных. Они заявили, что механизм определения лиц, на которые будут распространяться эти меры, еще не готов к практическому применению. Как следствие - соответствующие положения санкционного пакета существенно смягчились.

Кстати, раньше мы рассказывали, почему ЕС зашел в "тупик" из-за новых санкций против России.

Также РБК-Украина писало, что 15 июля послы стран Европейского Союза в очередной раз не смогли достичь согласия по принятию 21-го пакета санкций против РФ.

Кроме того, известно, что Трамп захотел изменить проект "адских санкций" против РФ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияБолгарияГрецияВойна России против Украины