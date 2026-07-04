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Неожиданный чек за ремонт, который не заказывали? Можно ли за это не платить

07:36 04.07.2026 Сб
3 мин
Выход есть, даже если гаджет вам не возвращают
aimg Ирина Костенко aimg Катерина Гончарова aimg Ирина Ан Эксперт
Любой ремонт гаджета требует согласования с клиентом (фото иллюстративное: Getty Images)

Иногда могут случаться ситуации, когда сервисные центры, в которые человек сдал телефон или ноутбук на диагностику, выполняют ремонт без согласования. После чего выставляют счета, превышающие даже стоимость самой техники.

Подробнее о том, как действовать в такой ситуации и можно ли не платить за то, чего вы не заказывали, - рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат юридической компании "Приходько та Партнери" Ирина Ан.

Главное:

  • Что говорит закон: потребитель не обязан платить за ремонт, который не заказывал и предварительно не согласовывал.
  • Удержание техники: сервис не имеет права не отдавать отремонтированное устройство (требуя оплаты), если соответствующая услуга с клиентом согласована не была.
  • Как действовать: в случае возникновения конфликтной ситуации, нужно зафиксировать все предъявленные требования на видео или аудио и вызвать полицию.
  • Сохранность: если техника удерживается сервисом, именно он несет полную ответственность за ее целостность - в случае потери или повреждения потребитель имеет право на компенсацию полной стоимости.

Нужно ли оплачивать "несогласованный" счет

Эксперт рассказала, что в соответствии с действующим законодательством Украины о защите прав потребителей, не подлежат оплате те услуги:

  • которые человек не заказывал;
  • на которые человек не давал согласия.

То есть стоимость которых "с потребителем не согласовывали предварительно".

Адвокат отметила, что об этом идет речь в части 11 статьи 10 закона "О защите прав потребителей".

Там напрямую указывается: "Любые дополнительные работы (услуги), выполненные (оказанные) исполнителем без согласия потребителя, не создают для потребителя каких-либо обязательств насчет их оплаты".

Однако если потребителем предоставлялось согласие на получение таких услуг (в том числе по ремонту), тогда:

  • за человеком - остается обязанность насчет оплаты;
  • за исполнителем - остается право "на удержание имущества - до момента оплаты".
Читайте также: Даже если есть чек. Какие товары нельзя вернуть в магазин и куда жаловаться покупателям

Что делать, если сервис не отдает гаджет без оплаты

"Если такие услуги не согласованы, удержание является незаконным", - констатировала Ан.

В таком случае, по ее словам, можно вызвать полицию - в связи с "отказом возвращения имущества собственнику".

Адвокат уточнила, что при возникновении такой ситуации лучше всего:

  • зафиксировать соответствующие незаконные требования на видео или аудио;
  • зафиксировать все суммы и основания вымогания оплаты.

"Удержание при этом налагает обязанность нести ответственность за потерю или повреждение такой вещи", - добавила юрист.

Следовательно, эта вещь (гаджет, устройство или техника) "в любом случае должна быть возвращена владельцу".

"Либо же ее стоимость (должна быть, - Ред.) полностью компенсирована", - подытожила специалист.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли вернуть товар с браком (особенно если бирка с него уже была снята).

Кроме того, мы объясняли, как заставить магазин вернуть деньги за испорченные продукты.

Читайте также, как подать жалобу, чтобы защитить свои права из-за некачественного товара или услуги.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

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