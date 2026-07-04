Неожиданный чек за ремонт, который не заказывали? Можно ли за это не платить

Иногда могут случаться ситуации, когда сервисные центры, в которые человек сдал телефон или ноутбук на диагностику, выполняют ремонт без согласования. После чего выставляют счета, превышающие даже стоимость самой техники.
Подробнее о том, как действовать в такой ситуации и можно ли не платить за то, чего вы не заказывали, - рассказала в комментарии РБК-Украина адвокат юридической компании "Приходько та Партнери" Ирина Ан.
Главное:
Эксперт рассказала, что в соответствии с действующим законодательством Украины о защите прав потребителей, не подлежат оплате те услуги:
То есть стоимость которых "с потребителем не согласовывали предварительно".
Адвокат отметила, что об этом идет речь в части 11 статьи 10 закона "О защите прав потребителей".
Там напрямую указывается: "Любые дополнительные работы (услуги), выполненные (оказанные) исполнителем без согласия потребителя, не создают для потребителя каких-либо обязательств насчет их оплаты".
Однако если потребителем предоставлялось согласие на получение таких услуг (в том числе по ремонту), тогда:
"Если такие услуги не согласованы, удержание является незаконным", - констатировала Ан.
В таком случае, по ее словам, можно вызвать полицию - в связи с "отказом возвращения имущества собственнику".
Адвокат уточнила, что при возникновении такой ситуации лучше всего:
"Удержание при этом налагает обязанность нести ответственность за потерю или повреждение такой вещи", - добавила юрист.
Следовательно, эта вещь (гаджет, устройство или техника) "в любом случае должна быть возвращена владельцу".
"Либо же ее стоимость (должна быть, - Ред.) полностью компенсирована", - подытожила специалист.
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