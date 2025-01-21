Неуплата алиментов: какие санкции и штрафы ожидают должников в Украине

Что предусматривает законодательство

Согласно законам Украины, родители обязаны содержать своих детей до достижения ими совершеннолетия. Это может осуществляться как на добровольных началах, так и в принудительном порядке по решению суда. Неуплата алиментов регулируется рядом нормативно-правовых актов, среди которых:

статья 71 Закона Украины "Об исполнительном производстве",

статья 196 Семейного кодекса Украины,

статья 183-1 КУоАП,

статья 164 Уголовного кодекса Украины.

Санкции для должников

В случае образования задолженности по выплате алиментов должники могут столкнуться с такими санкциями:

Обращение взыскания на имущество. Если задолженность превышает три месяца, исполнители имеют право наложить взыскание не только на доходы должника, но и на его имущество.

Временные ограничения. В случае задолженности за четыре месяца (или три месяца, если речь идет о содержании ребенка с инвалидностью), должника могут лишить права выезда за пределы Украины, управления транспортными средствами, охоты, пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим и охолощенным оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия.

Если алименты уплачиваются на содержание ребенка с инвалидностью, ребенка, который болеет тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редким орфанным заболеванием, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острые или хронические заболевания почек IV степени, или на содержание ребенка, получившего тяжелые травмы, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, вышеупомянутые постановления, выносятся государственным исполнителем при наличии задолженности по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму соответствующих платежей за три месяца.

Штрафы. В случае, если долг превышает платежи за один год, налагается штраф в размере 20% от суммы задолженности. За два года – 30%, за три года – 50%.

Административная ответственность. Если задолженность превышает шесть месяцев со дня предъявления исполнительного документа к принудительному исполнению, должнику могут быть назначены общественно полезные работы сроком от 120 до 240 часов.

Уголовная ответственность. Злостное уклонение от уплаты алиментов наказывается общественными работами на срок от 80 до 120 часов или пробационным надзором на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.

Адвокат отмечает, что согласно ст. 164 УК Украины под злостным уклонением от уплаты средств на содержание детей (алиментов) или на содержание нетрудоспособных родителей следует понимать любые действия должника, направленные на невыполнение решения суда (сокрытие доходов, изменение места жительства или места работы без уведомления государственного исполнителя, частного исполнителя и т.д.), которые привели к возникновению задолженности по уплате таких средств в размере, совокупно составляют сумму выплат за три месяца соответствующих платежей.

Особые условия и исключения

Существуют обстоятельства, при которых определенные санкции не применяются. Так, временное ограничение должника в праве управлять транспортными средствами не может быть применено: