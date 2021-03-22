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Незгоди у багатьох сферах: в ЄС назвали основні розбіжності у відносинах з Росією

Новость на русском → Європа, Понеділок 22 березня 2021 17:22
Незгоди у багатьох сферах: в ЄС назвали основні розбіжності у відносинах з Росією Ілюстративне фото: прапор ЄС (flickr.com european_parliament)
Автор: Андрій Василюк

Відносини між Європейським Союзом і Росією знаходяться на низькому рівні, і в багатьох сферах виникають розбіжності. У ЄС знову вдалися до санкцій проти Москви.

Про це 22 березня заявив президент Європейської Ради Шарль Мішель президенту Росії Володимиру Путіну, передає Reuters.

Мішель, який очолює саміти ЄС, поспілкувався з Путіним перед відеоконференцією лідерів Євросоюзу, яка відбудеться в четвер-п'ятницю. Політики обговорили відносини між ЄС і Росією на тлі запровадження ЄС санкцій проти росіян через порушення прав людини у Чечні.

"Президент Мішель висловив думку, що зв'язки між ЄС та Росією знаходяться на низькому рівні, і підтвердив підхід ЄС з п'ятьма керівними принципами, заснованими на основних цінностях Євросоюзу. В даний час у багатьох сферах є незгоди", - йдеться у заяві Євроради.

До розбіжностей, зокрема, відноситься ситуація в Україні, питання дотримання прав людини, гібридні та кібератаки на країни ЄС, а також замах на російського опозиціонера Олексія Навального та його арешт.

Нагадаємо, 22 березня в Європейському Союзі затвердили санкції проти Росії, Китаю, Північної Кореї через порушення прав людини.

Раніше Україна закликала ЄС запровадити санкції проти Росії за порушення прав людини в окупованому Криму. Україна запропонувала ЄС скористатися новим санкційним механізмом.

Крім того, Верховна рада закликала світову спільноту посилити санкції проти Росії за окупацію Криму.

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