Попри заборону, "жовті жилети" вийшли на протести у Парижі

Сьогодні, 23 березня, у Парижі учасники руху "жовтих жилетів", попри заборону французької поліції, вийшли на антиурядові акції протесту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, незважаючи на указ префектури, що забороняє будь-які демонстрації в околицях міста, та перекриття поліцією території Єлисейських полів учасники руху "жовтих жилетів" поновили свої акції протесту.

Кілька десятків активістів забралися поблизу станції метро Денферт-Рошро, де розпочнеться марш у напрямку базиліки Сакре-Кер. Також група демонстрантів зібралася поблизу Трокадеро, де планується сидячий протест.

За даними штабу поліції Парижу, станом на зараз правоохоронці затримали щонайменше 31 особу в ході перевірок в місцях, де були оголошені збори "жовтих жилетів".

Зазначається, що повідомлень про інциденти чи сутички під час сьогоднішніх мітингів правоохоронці не отримували.

Нагадаємо, раніше поліція заборонила протести "жовтих жилетів" в Парижі, які були заплановані на 23 березня. Зокрема, під заборону потрапили акції на площі Шарля де Голля, де знаходиться Тріумфальна арка, а також в районі Єлисейського і Бурбонського палаців.

Крім того, президент Франції Еммануель Макрон виключив можливість застосування збройних сил для розгону акцій протесту руху "жовтих жилетів" в Парижі.