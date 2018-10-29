Попри відсутність боргів виробники тепла Закарпаття так і не отримали номінацій

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Єдиним оптовим постачальником газу для населення й для тепломереж є "Нафтогаз"

Станом на 29 жовтня відсутні номінації по усім об’єктам ТКЕ області. Крім того, з 1 грудня 2018 року НАК "Нафтогаз України" отримав право відключати тепловиків під час опалювального сезону. Таке право "Нафтогазу" забезпечено умовами Кодексу газотранспортних систем. Про це повідомляє прес-служба ПАТ "Закарпатгаз".

ПАТ "Закарпатгаз" транспортує природний газ 8 тепловим компаніям області. У порівнянні з іншими регіонами країни, в Закарпатській області обліковується найменша кількість об’єктів ТКЕ. Зокрема, це КП "Хусттепло" у місті Хуст та дрібні котельні в містах Перечин та Іршава. Проте рішення "Нафтогазу" або його дочірніх підприємств припинити газопостачання опалювальних котелень може залишити без тепла усіх споживачів, які обслуговуються цими котельнями.

"У випадках не отримання нами письмового доручення на підключення об’єктів ТКЕ та не отримання ними лімітів ми не матимемо права підключати котельні й здійснювати розподіл природного газу на такі об'єкти. Станом на 29 жовтня відсутні номінації по усім об’єктам ТКЕ області – в переважній більшості вони забезпечують теплом окремі полікліники, лікарні, гуртожитки та заклади освіти – як ми бачимо, у переліку переважно соціально важливі заклади", - зазначає в.о. комерційного директора ПАТ "Закарпатгаз" Юлія Соколова.

Щоб уникнути негативних наслідків, що можуть виникнути у зв’язку з неможливістю подати природний газ на вищезазначені об’єкти, ПАТ "Закарпатгаз" поінформувало місцеві органи влади, підприємства ТКЕ, державного регулятора, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг й громадськість про те, що отримання подібних доручень "Нафтогазу" впродовж опалювального періоду 2018/2019 років можуть мати місце.

"Нафтогаз" отримав право залишати людей взимку без тепла. У цій ситуації нас використовують як інструмент для виконання рішень державного монополіста", - наголошує Юлія Соколова, в.о. директора комерційного ПАТ "Закарпатгаз".

ПАТ "Закарпатгаз" не продає природний газ і не отримує гроші за нього. Єдиним оптовим постачальником газу для населення й постачальником для тепломереж є національна акціонерна компанія "Нафтогаз". ПАТ "Закарпатгаз", в свою чергу, здійснює виключно розподіл газу, тобто його транспортування споживачам. У даному випадку – поодиноким об’єктам теплокомуненерго в Закарпатській області. Як Оператор ГРМ, ПАТ "Закарпатгаз" зобов'язаний припиняти газопостачання (або не здійснювати його відновлення) споживачеві при письмовому зверненні його постачальника.