Несмотря на отсутствие долгов, производители тепла Закарпатья так и не получили номинаций

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

Единственным оптовым поставщиком газа для населения и для теплосетей является "Нафтогаз"

По состоянию на 29 октября отсутствуют номинации по всем объектам ТКЭ области. Кроме того, с 1 декабря 2018 года НАК "Нафтогаз Украины" получил право отключать тепловиков во время отопительного сезона. Такое право "Нафтогаза" обеспечено условиями Кодекса газотранспортных систем. Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Закарпатгаз".

ПАО "Закарпатгаз" транспортирует природный газ 8 тепловым компаниям области. В сравнении с другими регионами страны, в Закарпатской области насчитывается наименьшее количество объектов ТКЭ. В частности, это КП "Хусттепло" в городе Хуст и мелкие котельные в городах Перечин и Иршава. Однако решение "Нафтогаза" или его дочерних предприятий прекратить газоснабжение отопительных котельных может оставить без тепла всех потребителей, которые обслуживаются этими котельными.

"В случаях не получения нами письменного поручения на подключение объектов ТКЭ и не получения ими лимитов мы не будем иметь права подключать котельные и осуществлять распределение природного газа на такие объекты. По состоянию на 29 октября отсутствуют номинации по всем объектам ТКЭ области – в подавляющем большинстве они обеспечивают теплом отдельные поликлиники, больницы, общежития и учебные заведения – как мы видим, в перечне преимущественно социально важные заведения", - отмечает.а. коммерческого директора ПАО "Закарпатгаз" Юлия Соколова.

Чтобы избежать негативных последствий, которые могут возникнуть в связи с невозможностью подать природный газ на вышеуказанные объекты, ПАО "Закарпатгаз" проинформировало местные органы власти, предприятия ТКЭ, государственного регулятора, осуществляющего регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг и общественность о том, что получение подобных поручений "Нафтогаза" в течение отопительного периода 2018/2019 годов могут иметь место

"Нафтогаз" получил право оставлять людей зимой без тепла. В этой ситуации нас используют как инструмент для выполнения решений государственного монополиста", - отмечает Юлия Соколова, в.а. директора коммерческого ПАО "Закарпатгаз".

ПАО "Закарпатгаз" не продает природный газ и не получает деньги за него. Единственным оптовым поставщиком газа для населения и поставщиком для теплосетей является национальная акционерная компания "Нафтогаз". ПАО "Закарпатгаз", в свою очередь, осуществляет исключительно распределение газа, то есть его транспортировки потребителям. В данном случае – единичным объектам теплокоммунэнерго в Закарпатской области. Как Оператор ГРС, ПАО "Закарпатгаз" зобов'язаний прекращать газоснабжение (либо не осуществлять его восстановление) потребителю при письменном обращении его поставщика.