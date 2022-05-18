"Ми не зробимо одну й ту саму помилку двічі". Ердоган про підтримку Швеції та Фінляндії у вступі до НАТО
Президент Туреччини Тайїп Ердоган закликав союзників по НАТО поважати та підтримувати стурбованість Анкари своєю безпекою в контексті нещодавньої відмови уряду країни підтримати вступ Фінляндії та Швеції до Альянсу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Usnews.
"Якщо ми союзники, то треба поважати та підтримувати стурбованість Анкари з питань своєї безпеки, з питань своїх кордонів. Ми бачимо, що до нас немає такого відношення", - сказав він, виступаючи на засіданні керівної партії.
Водночас Ердоган висловив підтримку країнам НАТО.
"Ми завжди підтримуємо альянс, союзницький дух. Але сказати кожному реченню "так" не можемо, не можемо сказати "так" союзу з тими країнами, які підтримують терористів (мова про підтримку курдів, - ред.), що загрожують безпеці Туреччини", - додав Ердоган.
За його словами, не має сенсу навіть у приїзді до Анкари делегацій зі Стокгольму та Гельсінкі, оскільки вони не зможуть його переконати.
"Я вже казав, що їм не варто себе обтяжувати. У цьому немає необхідності. Ми не зробимо одну й ту саму помилку двічі", - наголосив Ердоган.
Нагадаємо, Туреччина виступила проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО унаслідок їх підтримки Робітничої партії Курдистану - її Анкара вважає терористичною організацією.
Своєю чергою генсек НАТО Столтенберг заявив про можливість швидко знайти компроміс з Туреччиною щодо вступу Фінляндії та Швеції до Альянсу, і зазначив, що Анкара не має наміру блокувати процес.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.