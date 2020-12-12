Кілька районів столиці Афганістану зазнали ракетних ударів

Ракетному обстрілу піддалися декілька районів столиці Афганістану Кабула. Унаслідок вибухів одна людина загинула.
Про це повідомляє Tolo News.
За даними поліції, близько міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая і району Кабула Хваджа Раваш вибухнули як мінімум чотири ракети. Одна особа загинула та одна поранена.
Жодне з діючих у районі угруповань поки не взяло на себе відповідальність за подію.
У листопаді унаслідок подвійних вибухів у центральній афганській провінції Баміан загинуло 14 осіб. Ще 45 отримали поранення.
Вибухи сталися в той день, коли міжнародне співтовариство пообіцяло допомогу Афганістану на конференції у Швейцарії. Десятки країн почали обіцяти допомогу Афганістану на мільярди доларів, сподіваючись, що мирні переговори, які нещодавно почалися між урядом і Талібаном, покладуть край війні майже двох десятиліть.
РБК-Україна писало, що новий виконуючий обов'язки глави Пентагону Крістофер Міллер заявив, що США залишаються відданими тому, щоб завершити війну в Афганістані.