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Кілька районів столиці Афганістану зазнали ракетних ударів

Автор: Артур Родивилов

Ракетному обстрілу піддалися декілька районів столиці Афганістану Кабула. Унаслідок вибухів одна людина загинула.

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Про це повідомляє Tolo News.

За даними поліції, близько міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая і району Кабула Хваджа Раваш вибухнули як мінімум чотири ракети. Одна особа загинула та одна поранена.

Жодне з діючих у районі угруповань поки не взяло на себе відповідальність за подію.

У листопаді унаслідок подвійних вибухів у центральній афганській провінції Баміан загинуло 14 осіб. Ще 45 отримали поранення.

Вибухи сталися в той день, коли міжнародне співтовариство пообіцяло допомогу Афганістану на конференції у Швейцарії. Десятки країн почали обіцяти допомогу Афганістану на мільярди доларів, сподіваючись, що мирні переговори, які нещодавно почалися між урядом і Талібаном, покладуть край війні майже двох десятиліть.

РБК-Україна писало, що новий виконуючий обов'язки глави Пентагону Крістофер Міллер заявив, що США залишаються відданими тому, щоб завершити війну в Афганістані.

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Новини України АфганистанВибух