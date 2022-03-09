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Кулеба про розмову з Блінкеном: "Тиск має зростати, поки Росія не припинить агресію"

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Середа 09 березня 2022 22:16
Кулеба про розмову з Блінкеном: "Тиск має зростати, поки Росія не припинить агресію" Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що в середу 9 березня провів телефонну розмову з Ентоні Блінкеном, держсекретарем США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter головного дипломата країни.

За словами Кулеби, сторони обговорили подальші кроки щодо зміцнення обороноздатності України.

"Вдячний США за новий пакет жорстких санкцій проти Росії. Тиск має зростати, поки Росія не припинить свою жорстоку агресію та варварські воєнні злочини проти українців", - заявив Кулеба.

Раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський вперше поспілкувався з Ненсі Пелосі, спікером Палати представників США.

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Дмитро Кулеба Війна Росії проти України
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